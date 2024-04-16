В Красноярском крае МТС открыла свои магазины для домашних животных

Pet-friendly концепция внедрена в розничных магазинах МТС. Теперь жители нескольких городов края смогут посещать магазины уличного формата со своими домашними питомцами.

Концепция pet-friendly действует в 1,5 тыс. магазинах России. В Красноярском крае такие магазины доступны в Красноярске, Норильске, Ачинске и Шарыпово. Они оформлены специальными стикерами с собакой на двери. Для владельцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными.

В настоящий момент проект действует в четырех городах края, в дальнейшем мы продолжим развивать pet-friendly концепцию в регионе. Мы постоянно стараемся сделать сервис для наших посетителей максимально комфортным и удобным. На этот раз мы открыли двери для домашних питомцев, чтобы они не оставались без присмотра, пока хозяева находятся в салонах», — комментирует Сергей Егошин, директор МТС в Красноярском крае.

По данным Всероссийской переписи домашних животных, проведенной в 2023, численность домашних питомцев в стране за три года выросла на 11%. Домашних животных в России имеют 56% семей. В прирост популяции домашних животных наибольший вклад вносят города с населением менее 500 тыс. жителей. Здесь кошка и собака есть у 57% семей, тогда как, например, в городах-миллионниках питомцев имеют 46% домохозяйств, а в Москве — 42%.

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