Анатолия Быкова увезли из Красноярска. Уже точно

Как стало известно ранее, осужденного бизнесмена и политика могут отправить в Карелию.

Анатолий Быков больше не находится в СИЗО-1 Красноярска. Об этом сообщил «Проспект Мира» со ссылкой на Алексея Прохорова, адвоката бизнесмена.

Насколько мне известно, он [Быков] не находится на территории города Красноярска. Но где именно он находится, я не готов сейчас сказать», — цитирует издание его слова.

Напомним, что Анатолий Быков получил по всем делам, по которым проходил, 20 лет колонии строго режима. Однако до недавнего времени он оставался в красноярском СИЗО. На прошлой неделе стало известно, что его могут этапировать в Карелию. Адвокат Быкова назвал подобные действия, если они будут проведены в отношении его подзащитного, незаконными.

Отправка Быкова за пределы региона к отбытию наказания... ...не может быть законной, поскольку на территории как Красноярского края, так и Красноярска имеются исправительные колонии строгого режима, которые определены моему подзащитному приговорами суда», — сказал он.

Обновлено в 15:47: Алексей Прохоров, адвокат Анатолия Быкова подтвердил, что его подзащитный отправлен в Карелию.

Когда я был у него в последний раз — 12 апреля — и вышел из СИЗО-1 около обеденного времени, через два-три часа за ним пришли и сказали, что ему нужно собираться на этап. В субботу мой подзащитный прибыл в Новосибирск. По моей информации, сейчас он находится там же и вечером продолжит следование к месту отбывания наказания. Через несколько дней он должен быть в Екатеринбурге», - сказал г-н Прохоров.

Также он отметил, что пока не располагает информацией о том, в каком именно исправительном учреждении Карелии будет отбывать наказание Анатолий Быков.

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