Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.04
92,74
100,74
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Анатолия Быкова переведут в колонию Карелии

Анатолия Быкова переведут в колонию Карелии
Иллюстрация: прокуратура Красноярского края

Анатолий Быков, бывший депутат Заксобрания края и предприниматель, вероятно будет отбывать наказание в колонии строгого режима в Карелии.

#НОВОСТИ
Об этом пишет «Ъ-Сибирь» со ссылкой на свои источники. Сообщается, что его этапируют из Красноярска на днях.
 
Уже 3 года Анатолий Быков находится в СИЗО. Его задержали в мае 2020. В отношении предпринимателя возбудили несколько уголовных дел за убийство бизнесменов в 90-е. В частности, его осудили за организацию убийств Александра Наумова, Кирилла Войтенко и Андрея Неколова. В общей сложности Быкова приговорили к 20 годам лишения свободы.
 
 
Читайте также:
 

До этого по совокупности бизнесмену предстояло провести в местах заключения 17 лет. Теперь 20.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Никита Михалков посетил родовое гнездо в КрасноярскеНикита Михалков посетил родовое гнездо в Красноярске
  • Министру экологии Красноярского края назначили еще одного заместителяМинистру экологии Красноярского края назначили еще одного заместителя
  • В Красноярске построят завод электрогенераторов за 1 млрд рублейВ Красноярске построят завод электрогенераторов за 1 млрд рублей
  • ТД Шкуренко поглотил еще одну красноярскую компаниюТД Шкуренко поглотил еще одну красноярскую компанию
  • «РусГидро» формирует штат сотрудников в Красноярске: детали DK.RU«РусГидро» формирует штат сотрудников в Красноярске: детали DK.RU
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.