Анатолия Быкова переведут в колонию Карелии

Анатолий Быков, бывший депутат Заксобрания края и предприниматель, вероятно будет отбывать наказание в колонии строгого режима в Карелии.

Об этом пишет «Ъ-Сибирь» со ссылкой на свои источники. Сообщается, что его этапируют из Красноярска на днях.

Уже 3 года Анатолий Быков находится в СИЗО. Его задержали в мае 2020. В отношении предпринимателя возбудили несколько уголовных дел за убийство бизнесменов в 90-е. В частности, его осудили за организацию убийств Александра Наумова, Кирилла Войтенко и Андрея Неколова. В общей сложности Быкова приговорили к 20 годам лишения свободы.

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До этого по совокупности бизнесмену предстояло провести в местах заключения 17 лет. Теперь 20.