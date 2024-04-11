Анатолия Быкова переведут в колонию Карелии
Анатолий Быков, бывший депутат Заксобрания края и предприниматель, вероятно будет отбывать наказание в колонии строгого режима в Карелии.
Об этом пишет «Ъ-Сибирь» со ссылкой на свои источники. Сообщается, что его этапируют из Красноярска на днях.
Уже 3 года Анатолий Быков находится в СИЗО. Его задержали в мае 2020. В отношении предпринимателя возбудили несколько уголовных дел за убийство бизнесменов в 90-е. В частности, его осудили за организацию убийств Александра Наумова, Кирилла Войтенко и Андрея Неколова. В общей сложности Быкова приговорили к 20 годам лишения свободы.
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