Стала известна дата запуска электрокатамарана из Красноярска в Дивногорск
Двухпалубный пассажирский катамаран на электрическом двигателе «ЭкоходЪ» начнет курсировать из Красноярска в Дивногорск с 1 мая. Об этом рассказали в компании «ВодоходЪ».
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В Красноярск привезли первое прогулочное электросудно «ЭкоходЪ»
В Красноярск доставили пассажирский катамаран «ЭкоходЪ». Весной прогулочное электросудно начнет регулярно курсировать из Красноярска в Дивногорск и с прогулочными целями по акватории Красноярска.
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В Красноярск везут первое прогулочное электросудно
Двухпалубный катамаран «ЭкоходЪ», созданный специально для прогулок по Енисею, отправился в Красноярский край. Об этом сообщила Юлия Верхушина, замруководителя администрации губернатора края.
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В Красноярске 28 апреля стартовал сезон навигации
Сегодня на Центральной набережной состоялось официальное открытие 160-й юбилейной навигации в Енисейском бассейне. Уже завтра по Енисею поплывут суда.