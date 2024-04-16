Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.04
93,44
99,72
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Стала известна дата запуска электрокатамарана из Красноярска в Дивногорск

Стала известна дата запуска электрокатамарана из Красноярска в Дивногорск
Иллюстрация: Министерство транспорта Красноярского края

Двухпалубный пассажирский катамаран на электрическом двигателе «ЭкоходЪ» начнет курсировать из Красноярска в Дивногорск с 1 мая. Об этом рассказали в компании «ВодоходЪ».

#НОВОСТИ
По маршруту судно будет ходить 2 раза в неделю. Планируется, что в мае...сентябре электрокатамаран совершит более 700 рейсов, общий пассажиропоток превысит 50 тыс. пассажиров.
 
Также электрокатамаран в весенне-летнем сезоне будет совершать прогулочно-экскурсионные рейсы от речного вокзала.
 
Напомним, электрокатамаран «Экоходъ» вышел в первый рейс по маршруту Красноярск — Дивногорск прошлым летом. Двухпалубный пассажирский электрокатамаран построен на верфи Emperium (входит в Sitronics Group) в Ленинградской области по заказу компании АО «Водоходъ. Пассажирский порт». Судно длиной 31 м имеет две палубы — в основном салоне можно разместить 114 пассажиров, а в салоне повышенной комфортности в носовой части — 16 человек. Электрокатамаран работает на аккумуляторных батареях, без каких-либо выхлопов и разлива ГСМ.
 
Читайте также:
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Владимира Гомельского отстранили от комментирования матчей с участием БК «Енисей»Владимира Гомельского отстранили от комментирования матчей с участием БК «Енисей»
  • Стало известно, кто занял место Александра Глискова во фракции ЛДПРСтало известно, кто занял место Александра Глискова во фракции ЛДПР
  • Наталья Варфоломеева: О работе на ВДНХ можно будет рассказывать внукамНаталья Варфоломеева: О работе на ВДНХ можно будет рассказывать внукам
  • Экс-вице-мэр Сосновоборска и политтехнолог погиб в зоне СВОЭкс-вице-мэр Сосновоборска и политтехнолог погиб в зоне СВО
  • Два самых высоких водопада в РФ находятся в Красноярском краеДва самых высоких водопада в РФ находятся в Красноярском крае
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.