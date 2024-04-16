Стала известна дата запуска электрокатамарана из Красноярска в Дивногорск

Двухпалубный пассажирский катамаран на электрическом двигателе «ЭкоходЪ» начнет курсировать из Красноярска в Дивногорск с 1 мая. Об этом рассказали в компании «ВодоходЪ».

По маршруту судно будет ходить 2 раза в неделю. Планируется, что в мае...сентябре электрокатамаран совершит более 700 рейсов, общий пассажиропоток превысит 50 тыс. пассажиров.

Также электрокатамаран в весенне-летнем сезоне будет совершать прогулочно-экскурсионные рейсы от речного вокзала.

Напомним , электрокатамаран «Экоходъ» вышел в первый рейс по маршруту Красноярск — Дивногорск прошлым летом. Двухпалубный пассажирский электрокатамаран построен на верфи Emperium (входит в Sitronics Group) в Ленинградской области по заказу компании АО «Водоходъ. Пассажирский порт». Судно длиной 31 м имеет две палубы — в основном салоне можно разместить 114 пассажиров, а в салоне повышенной комфортности в носовой части — 16 человек. Электрокатамаран работает на аккумуляторных батареях, без каких-либо выхлопов и разлива ГСМ.

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