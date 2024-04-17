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Хорошо наросло: Красноярский край стал вторым в России по молодому лесу

Хорошо наросло: Красноярский край стал вторым в России по молодому лесу
Иллюстрация: t.me/roslesinforgg

Это делает регион одним из самых перспективных в стране для заготовки леса в промышленных масштабах.

#НОВОСТИ

Объемы молодого леса (до 20 лет) в Красноярском крае на сегодня составляют 80 млн куб. метров. Им занято 2,5 млн гектаров земли в регионе, сообщает Рослесинфорг.

По оценке ведомства, это второй показатель по России. Больше всего зеленой молоди в Иркутской области170,1 млн кубометров на площади 2,9 млн гектаров. Третьим идет Карелия 80 млн «кубов» на 2 млн гектаров.

Как говорят в Рослесинфорге, большой объем молодых деревьев свидетельствует о высоком потенциале этих регионов для развития промышленной заготовки леса в горизонте 15...20 лет.

Иркутская область и Красноярский край также лидируют среди регионов РФ по запасам древесины, уже сегодня пригодной к рубке. В этих территориях они составляют 2,6 млрд кубометров и 2,3 млрд кубометров соответственно.

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Автор: Петр Савельев
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