«Россия» начнет чаще летать из Красноярска в Хабаровск

Дополнительный рейс в сетке авиакомпании появится в июне и будет работать до конца октября.

Авиакомпания «Россия» запустит дополнительный рейс по маршруту Красноярск — Хабаровск, сообщает пресс-служба перевозчика.

Стартует он 1 июня 2024. И будет выполняться по субботам с вылетом из Красноярска в 09:00. Этот рейс станет вторым в сетке авиакомпании, связывающим краевой центр с Хабаровском. Первый выполняется по понедельникам. Вылет: в 07:25.

Обе частоты будут работать до конца октября 2024.

Помимо рейсов «России», из Красноярска в Хабаровск можно улететь бортами авиакомпании «Аврора».

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