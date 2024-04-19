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Потребительский спрос в Красноярском крае проиграл инфляции

Потребительский спрос в Красноярском крае проиграл инфляции
Автор фото: jcomp. Иллюстрация: freepik.com

В прошлом гожу расходы жителей края на потребительские нужды оказались одними из самых больших в СФО, но, вероятно, это следствие инфляции, а не роста потребления.

#НОВОСТИ

По итогу 2023 потребительские расходы жителей Красноярского края в среднем на человека составили 32,2 тыс. рублей в месяц, что на 7% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит агентство «РИА Рейтинг».

По размеру трат край оказался вторым в Сибирском федеральном округе, уступив только Новосибирской области, жители которой в месяц расходуют 36,5 тыс. рублей на человека. Меньше всего в СФО этот показатель в Туве — 12,9 тыс. рублей.

Новосибирская область также стала сибирским лидером по динамике потребительских расходов жителей — за год здесь они выросли на 11%. Следом идут Кемеровская и Омская области с 7,6% и 7,3% соответственно. Красноярский край — четвертый. Самый же низкий показатель прироста трат на потребление среди территорий округа в Алтайском крае — 2,9%.

В среднем же по России за 2023 потребительские расходы людей выросли на 6,2% и составили 37,1 тыс. рублей на человека в месяц. Самый высокий показатель прироста в Ингушетии (17,2%), но она же является аутсайдером по тратам — 9,5 тыс. рублей на человека в месяц. Лидирует же по последнему параметру, ожидаемо, Москва — 66,3 тыс. рублей, с ростом год к году 8,8%.

Стоит отметить, что на конец 2023 в Красноярском крае инфляция составляла 7,78%, что больше, чем показатель роста потребительских трат. Это может свидетельствовать о том, что реальное потребление (в товарах и услугах) снизилось.

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Автор: Петр Савельев
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