Перегон Шахтеров — Маркса в Красноярске начнут готовить под прокладку метро

Сейчас власти ищут подрядчика для этой работы. Определиться с выбором планируют в мае этого года.

Территорию вокруг участка красноярского метро от остановки «Ул. Шахтеров» до остановки «ул. Карла Маркса» начнут готовить к строительству линии. Объявление о поиске подрядчика для этой работы появилось на сайте госзакупок.

Определиться с победителем заказчик (краевой Центр транспортной логистики) планирует 2 мая 2024. К работе тому нужно будет приступить в день подписания контракта.

На этом участке нужно будет вырубить или пересадить зеленые насаждения, перенести электрические и коммунальные сети. На все это у подрядчика 122 дня.

Если он уложится в отведенный срок, то ему готовы заплатить 135 млн рублей — такова начальная цена контракта.

Напомним, что в марте этого года Главгосэкспертиза выдала разрешение начать рыть тоннель на этом участке метро. Его длина составит 3,4 км.

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