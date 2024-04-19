Экс-глава фонда капремонта Красноярского края пойдет под суд за взятку в 6,6 млн рублей

Полученная им сумма — лишь часть того, о чем он договорился с директором одной из строительных компаний, взамен пообещав покровительство со стороны фонда.

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Красноярском крае Михаила Попелышева, сообщили в краевом Главке Следкома РФ.

Попелышева задержали в июне 2023 во время получения взятки в 5 млн рублей от руководителя строительной компании. По версии следствия, ранее он уже получил 1,6 млн рублей от того же предпринимателя. Общая же сумма должна была составить 12 млн рублей. За эти деньги экс-чиновник обещал бизнесмену помощь в получении строительных контрактов и принятии работ, даже если те выполнены на ненадлежащем уровне.

Сейчас расследование завершено и обвиняемый ознакомился с делом. Теперь оно уйдет прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего отправится в суд.

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