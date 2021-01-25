По делу о гибели людей под лавиной задержан сотрудник администрации Норильска

Еще один человек задержан в ходе расследования уголовного дела о халатности, возбужденного после схода лавины на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» под Норильском.

Как сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю, это специалист отдела муниципального контроля администрации Норильска.

Следствие полагает, что он в 2018 году провел проверку фактического использования земельного участка в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» и подписал акт, где содержались сведения о том, что земельный участок, где стоял дом погибшей семьи, свободен от построек. Следователи квалифицируют эти сведения как «заведомо ложные, не соответствующие действительности». Если бы в документе содержалась информация о доме, построенном в нарушение правил, владельца обязали бы его снести. Следовательно, дом не был бы разрушен лавиной, которая сошла с горы в ночь с 8 на 9 января 2019 года.

Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении главного специалиста отдела муниципального контроля администрации города Норильска меры пресечения в виде домашнего ареста», - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, следователи возбудили несколько уголовных дел. Одно из них - по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц») возбуждено «в отношении неустановленных лиц администрации муниципалитета» по результатам прокурорской проверки по использованию земельных участков на территории горнолыжного комплекса, а также строительству там домиков. Еще одно по аналогичной статье – в отношении сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы Норильска. Сейчас по нему задержаны три человека, двоим уже предъявлено обвинение.

Кроме того фигурантом дела является начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска.

Ранее также было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Лавина на популярном в Норильске горнолыжном курорте. сошла ночью 9 января, под завалами оказался домик, где находилась семья с двумя детьми. 45-летний мужчина, его 38-летняя жена и их полуторагодовалый сын погибли. В живых остался 14-летний подросток.