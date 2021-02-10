«Норникель» обсудил отчет об устойчивом развитии на форсайт-сессии

Документ с итогами 2020 года будет опубликован в конце марта, однако основные положения уже были презентованы подразделениям компании, представителям власти и общественных организаций.

Обсуждение отчета прошло в форме форсайт-сессии, участники которой в онлайн-режиме высказали свое мнение о дальнейшей стратегии компании и дали рекомендации о том, каким образом необходимо скорректировать главные цели устойчивого развития компании и круг задач, связанных с их реализацией. Основа отчета – это информация о том, как компания выполняет шесть целей ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, которые определены как наиболее актуальные и приоритетные.

Дискуссия строилась вокруг двух ключевых направлениийпроекты и инициативы, направленные на устранение техногенных происшествий, и повышение экологической эффективности компании в целом. Как пояснила директор департамента устойчивого развития «Норникеля» Светлана Ивченко, на старте года компания предполагала, что главными темами-2020 станут вопросы экологии и перспективы регионального развития, а также акцент будет сделан на взаимодействии с коренными малочисленными народами Севера. Форсайт-сессия необходима компании для «сверки часов».

Для нас важно сделать сверку тем, правильно ли мы выстроили гипотезу о том, что считают важным заинтересованные стороны как в России, так и за рубежом. Для этого 90 экспертов, 50 из которых проживают в регионах деятельности компании, заполнили анкету из 28 вопросов», – сообщила Светлана Ивченко.

28 вопросов – это 28 тем, начиная от задач организации производства и внедрения новых управленческих практик до благотворительных проектов и развития здорового образа жизни. Как выяснилось по итогам анкетирования, все указанные направления были названы экспертами как важные, ни одно не было исключено из перечня как малозначимое. В итоге каждой теме был присвоен определенный «вес», и именно «распределение весов» предложила обсудить Светлана Ивченко.

Прежде чем перейти к дискуссии, старший вице-президент компании по устойчивому развитию Андрей Бугров и старший вице-президент, руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Лариса Зелькова рассказали о том, как компания ликвидировала последствия аварии на ТЭЦ-3 и выстраивала отношения с общественностью, научным сообществом и представителями КМНС. Участники форсайта уточнили, будет ли информация об аварии, ее последствиях и принятых мерах представлена в отчете.

Это основная тема отчета, и в концепции устойчивого развития она также на первом месте. Я уверен, что нужна полная открытость в этом вопросе, и мы с момента аварии от этого принципа не отходили: постоянно информировали общественность о ходе работ, организовывали встречи, в том числе на площадке Общественной палаты Российской Федерации. Рассказывали обо всем и фактически в режиме реального времени», - ответил Андрей Бугров.

В ходе обсуждения участники предложили повысить приоритетность нескольких направлений работы компании: в частности, представители IBM и фонда «Сколково» обратили внимание на важность формирования цепочки ответственных поставок и работ по информационной безопасности. Светлана Ивченко напомнила, что компания присоединилась к блокчейн-инициативе Responsible Sourcing Blockchain Network, которая как раз направлена на то, чтобы показать то, насколько этично, экологично добывается сырьё по всей цепочке поставки от производителя до конечного потребителя. Это повышает и прозрачность бизнеса, и эффективность компании, потому что предполагает и внедрение энергосберегающих технологий, и систем очистки воздуха, и иные способы повышения экологичности производства и, в конечном итоге, обеспечивает движение к безуглеродной экономике.

На фоне итогов работы Большой норильской экспедиции, которая объединила ученых из 14 институтов Сибирского отделения Российской академии наук, исследовавших природу Таймыра, чтобы оценить степень экологического воздействия, прозвучали предложения повысить приоритет тем, связанных с восстановлением биоразнообразия и обращения с отходами. Интересно, что эти предложения поступили не только от представителей общественных организаций Таймыра, но и технологических компаний.

Также участники обсуждения сочли необходимым уделить особое внимание теме борьбы с коронавирусом, ведь речь идет не только о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а о перестройке большого количества бизнес-процессов – как на производстве, так и в управлении компанией.

Все предложения будут учтены при подготовке финальной версии отчета.

Напомним, что в декабре 2020 года «Норникель» представил комплексную экологическую стратегию, которая включает в себя и охрану атмосферного воздуха, и борьбу с изменениями климата и сокращение выбросов парниковых газов, а также управление водными ресурсами, рациональное обращение с отходами, восстановление ресурсов почвы и биоразнообразия. Компания намерена добиться лидирующих позиций в горно-металлургической отрасли по снижению удельных выбросам углекислого газа, провести масштабную программу технического перевооружения. Эти задачи курируют специально созданные департаменты устойчивого развития и экологии.