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Общепит в Красноярске и районах края активно распродается

Общепит в Красноярске и районах края активно распродается
Иллюстрация: Авито

На сайте объявлений Авито в массовом порядке появляются объявления о продаже различных заведений общепита от ресторанов и кафе до павильонов с фаст-фудом и служб доставки.

#НОВОСТИ

На данный момент на Авито более 300 объявлений о продаже точек общепита в Красноярске и их число продолжает расти каждый день. Не исключено, что пандемия внесла свой весомый вклад в решение бизнесменов о продаже своего дела.

Напомним, что с самого начала пандемии владельцы общепита в городах Красноярского края оказались в сложном положении и неоднократно публично призывали власти региона обратить внимание на проблемы и оказать поддержку.

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Автор: Петр Савельев
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