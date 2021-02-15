Общепит в Красноярске и районах края активно распродается
На сайте объявлений Авито в массовом порядке появляются объявления о продаже различных заведений общепита от ресторанов и кафе до павильонов с фаст-фудом и служб доставки.
На данный момент на Авито более 300 объявлений о продаже точек общепита в Красноярске и их число продолжает расти каждый день. Не исключено, что пандемия внесла свой весомый вклад в решение бизнесменов о продаже своего дела.
Напомним, что с самого начала пандемии владельцы общепита в городах Красноярского края оказались в сложном положении и неоднократно публично призывали власти региона обратить внимание на проблемы и оказать поддержку.
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