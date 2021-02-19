Девятый балл: Красноярск встал в плотные пробки из-за обильного снегопада
Снегопад привел к мощным заторам на дорогах Красноярска. Сейчас в столице края пробки оцениваются в девять баллов.
Особенно сложная ситуация наблюдается на Красрабе, П. Железняка, Калинина, Высотной, Маерчака и Матросова.
Осадки выпадают второй день подряд. На дорогах снег превратился в кашу.
Красноярцы в соцсетях жалуются на переполненные автобусы. Услуги такси не преминули поднять цены на новую планку.
Городские власти принимают от жителей заявки на очистку дорог по телефону 005.
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