Аэропорт Красноярска планирует увеличить количество грузов до 100 тонн в год
Воздушный порт регионального центра собирается провести реконструкцию на территории в 2021 году, удвоив мощность грузового терминала.
Сначала мы планировали строить новое здание, а по итогам изыскательских работ и обследования имеющегося сооружения, было принято решение о его реконструкции. Мы будем реконструировать одно из строений на перроне и оборудовать его под терминал», — сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу.
Закончить реконструкцию и запустить терминал пропускной способностью 50 тыс. т грузов в год планируется до конца 2021 года.
Терминал будет содержать зоны для обработки е-commerce и почты с пропускной способностью до 3,5 тыс. т в год, а также зону для хранения температурно-чувствительных грузов, в том числе вакцин.
Имеющийся на данный момент грузовой склад находится под управлением оператора в лице ООО «Сибирь Карго Сервис», текущая мощность терминала составляет около 50 тыс. т в год.
Сообщается, что грузопоток красноярского аэропорта в 2020 году упал на 10% и составил 16,4 тыс. т.
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