Создатели Cremeria A’Roma открывают магазин полезной еды

Магазин, где будут продаваться здоровые продукты, расположится на Взлетке. Как говорят предприниматели Анастасия и Константин Глазовы, идея проекта возникла «от необходимости».

В ассортименте торговой точки будут представлены полезные продукты из разных стран, в том числе и произведенная красноярскими фермерами.

Это магазин для тех, кто заботится о своем здоровье. Мы сами правильно питаемся и нам надоело выискивать нужные продукты по разным торговым точкам, поэтому мы решили открыть место, где все это есть», - рассказала DK.ru Анастасия Глазова.

В ассортименте будут представлены и товары под собственной маркой BIOROMA: кокосовое молоко, мороженое, полуфабрикаты из меню кафе Cremeria A’Roma. Предприниматели рассчитывают, что готовыми полезными обедами заинтересуются сотрудники компаний, расположенных в «Первой башне»: магазин открывается напротив, на Молокова, 3г.

Экомаркет получил название CIBO – в переводе с итальянского языка это означает «еда».

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