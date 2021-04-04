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Самолет из Японии экстренно сел в Емельяново

Самолет авиакомпании All Nippon Airways
Самолет авиакомпании All Nippon Airways. Иллюстрация: airliners.net

Самолету авиакомпании All Nippon Airways, летевшего рейсом из Токио во Франкфурт, пришлось приземлиться в Красноярске.

#НОВОСТИ

Дело в том, что над Норильском у пассажирского Boeing 787-9 отказал левый двигатель. Самолет пришлось сажать в международном аэропорту «Емельяново» в Красноярске. На борту находились 69 пассажиров и девять членов экипажа. При посадке никто не пострадал.

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Автор: Петр Савельев
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