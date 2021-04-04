Самолет из Японии экстренно сел в Емельяново

Дело в том, что над Норильском у пассажирского Boeing 787-9 отказал левый двигатель. Самолет пришлось сажать в международном аэропорту «Емельяново» в Красноярске. На борту находились 69 пассажиров и девять членов экипажа. При посадке никто не пострадал.

«Аврора» полетит из Красноярска во Владивосток Программа стартует перед майскими праздниками и закончится ближе к ноябрю. Летать собираются пять раз в неделю, а летом обещают сделать удобные стыковки с южными рейсами. Новости ДК Красноярск

Весенне-летнее расписание полетов начало действовать в красноярском аэропорту Летать по обновленной сезонной программе будут до конца октября. Текущее расписание полетов не является конечным вариантом и может пополняться новыми рейсами. Новости ДК Красноярск

«Аэрофлот» напрямую полетит из Красноярска в Симферополь Новое направление вводится в рамках развития хаба компании на базе красноярского аэропорта. Это будет субсидируемый рейс, но получить льготную цену смогут не все. Новости ДК Красноярск

Путин проведет выходные в Хакасии Президент России Владимир Путин проведет субботу и воскресенье в сибирской тайге в компании с министром обороны Сергеем Шойгу. Новости ДК Красноярск