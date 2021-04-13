«Восток ойл» выиграл аукцион на два участка на Таймыре

Компания получила право разработки Дерябинского и Турковского участков недр в Красноярском крае. К аукциону допустили только тех, кто уже ведет разработку нефтегазовых месторождений в Арктике.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минприроды, Дерябинский участок был приобретен за 1,57 млрд рублей при стартовом размере платежа за пользование недрами в 1,42 млрд рублей, Турковский - за 834,73 млн рублей при стартовой цене 758,85 млн рублей.

Запасы газа в пределах Дерябинского участка по состоянию на 1 января 2019 года составляют 50,603 млрд куб. м по категории С1 и 4,093 млрд куб. м по категории С2. На территории Турковского участка запасы газа по категории С1 составляют 33,281 млрд куб. м, по категории С2 - 20,675 млрд куб. м. Прогнозные ресурсы нефти по категории D1 - 1 млн тонн, по категории D2 - 1,8 млн тонн.

Напомним, проект «Восток ойл» включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения, которые находятся на Таймырском полуострове на севере Красноярского края. Ресурсная база месторождений, входящих в «Восток ойл», составляет порядка 5 млрд тонн легкой малосернистой нефти, которая превосходит по своим качествам нефть марки Brent. Потенциал роста добычи «Восток ойл»: в 2024 году — 25 млн тонн, в 2027 году — 50 млн тонн, в 2030-м — 115 млн тонн.

Добыча может начаться уже в 2024 году.

В конце 2020 года долю в проекте приобрел транснациональный нефтетрейдер Trafigura.

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