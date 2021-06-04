Путин дал добро: ипотечный бум в Красноярске продолжится
Красноярские банкиры могут прогнозировать рост ипотечных портфелей, а строители рост объемов строящегося жилья.
Выступая на Санкт-Петербургском экономическом форуме, Президент Путин предложил продлить программу льготной ипотеки, подняв ее ставку до 7% и сократив размер кредита до 3 млн рублей, — сообщает собственный корреспондент «ДК-Красноярск», работающий на форуме.
Президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что «резко сворачивать программу льготной ипотеки нельзя», ее надо продлить на один год, до 1 июля 2022 года.
Предлагаю продлить эту программу для всех регионов России еще на один год, до 1 июля следующего года. Но при этом чуть-чуть приподнимем саму ставку и будут внесены некоторые изменения. А именно, ставка по льготной ипотеке составит 7%, а предельную сумму нужно будет сделать единой для всех регионов РФ — 3 млн рублей», — заявил глава страны.
Предлагается:
- Льготная ипотека будет предоставляться по ставке 7%;
- Предельная сумма кредита для всех регионов составит 3 млн рублей;
- Семейная льготная ипотека по ставке 6% будет предоставляться на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года;
- Максимальная сумма кредита по семейной льготной ипотеке в регионах составит 6 млн. рублей;
- По программе льготной семейной ипотеки можно будет взять новый кредит или рефинансировать действующий.
По словам Путина, введение льготной ипотеки позволило привлечь в жилищное строительство в России более 2 трлн рублей, ее смогли получить более 0,5 млн семей.
Напомним, Красноярский край стал вторым в России по количеству строящихся многокомнатных квартир, по данным статистики Корпорации ДОМ.РФ.
На долю квартир с двумя и более комнатами в общем объеме жилого строительства Красноярского края приходится 62%. Такие данные на 1 апреля 2021 года приводит госкорпорация ДОМ.РФ. Это второй результат среди регионов России с объемом долевого строительства свыше 1 млн кв. м. — больше только в Пермском крае (65%).
Больше всего в Красноярском крае строят двухкомнатных квартир — на их долю приходится 39% общей стройки. Однокомнатные занимают 38%, а оставшиеся 23% — квартиры с тремя и более.
В целом же в регионе сейчас строится 37 355 квартир. Это 12 место по стране.
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