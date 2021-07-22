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В Томске отменили ежегодный «Праздник топора»

В Томске отменили ежегодный «Праздник топора»
Автор фото: Андрей Чирков. Иллюстрация: vk.com/prazdniktopora

Традиционный международный фестиваль-конкурс для мастеров по работе с деревом, который должен был пройти в августе в селе Зоркальцево, решили перенести на 2022-й год.

#НОВОСТИ

В прошлом году из-за коронавирусных ограничений фестиваль не проводился. Отметим, это должен был быть тринадцатый по счету конкурс. В 2019 году событие посетили более 170 тысяч человек, сообщает ТАСС, это одно из самых масштабных мероприятий Сибири.

Международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора» собирает мастеров по резке скульптур из дерева, гончаров и кузнецов из 35 стран мира, в числе которых, например, Гамбия, Гватемала, Германия, Канада, Китай, Монголия, Мозамбик, Непал, США, Франция, Чили и Эквадор, а также более чем из 30 регионов России.

Напомним, в 2021 году были отменены фестиваль «Устуу Хурээ» в Туве и «Зеленый» в Красноярске, а Международный фестиваль музыки и ремесел «Саянское кольцо» проходил в заочном формате, а его победителей наградили онлайн.

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Автор: Петр Савельев
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