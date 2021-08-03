Красноярскому метрополитену активировали оперативное управление
В крае создадут оперативный штаб, который и будет контролировать строительство метрополитена. Примерно через три недели губернатор ждет первых предложений.
До 20 августа должна быть разработана дорожная карта возведения первой линии», — сказано в посте губернатора (собственно таковым является и второй пункт распоряжения).
Власти Красноярского края уже создали рабочую группу, которая изучит варианты снижения стоимости на 20-30%. Однако это никак не затормозит сроки строительства.
Сибири назначили куратора из числа вице-премьеров
С начала апреля в Сибирском федеральном округе пустует кресло полномочного представителя президента. Преемник до сих пор не определен. Зато появился куратор.
Красноярску обновят парк трамваев и троллейбусов
Деньги на это даст федеральный бюджет в рамках проекта «Чистый воздух». Когда город получит эти деньги и, соответственно, когда на улицах появиться новая техника, пока неизвестно.