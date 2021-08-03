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Красноярскому метрополитену активировали оперативное управление

Красноярскому метрополитену активировали оперативное управление
Иллюстрация: instagram.com/uss_av

В крае создадут оперативный штаб, который и будет контролировать строительство метрополитена. Примерно через три недели губернатор ждет первых предложений.

#НОВОСТИ
При правительстве Красноярского края создадут оперативный штаб по строительству первой линии метро в Красноярске. Соответствующий документ глава региона подписал вчера. Об этом он сообщил в своем Instagram.
До 20 августа должна быть разработана дорожная карта возведения первой линии», — сказано в посте губернатора (собственно таковым является и второй пункт распоряжения).
Кто войдет в состав оперштаба, пока не известно, но курировать его работу будет зампредправительства края Сергей Верещагин.
 
Красноярскому метрополитену активировали оперативное управление 1
 
Напомним, что недавно губернатор Красноярского края Александр Усс обсудил проект строительства метро в Красноярске с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. По ее итогам федеральный чиновник заявил, что метро «может поехать в Красноярске уже в 2025 году». Только надо на 20-30% удешевить проект.
 
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Автор: Петр Савельев
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