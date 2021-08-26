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«Ночь кино» приглашает: покажут лучшие отечественные фильмы и путешествия через Вселенную

«Ночь кино» приглашает: покажут лучшие отечественные фильмы и путешествия через Вселенную
Иллюстрация: enisey kino

29 августа наш край присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино». Событие приурочено ко Дню Российского кино. Зрители смогут увидеть лучшие отечественные фильмы и видеосюжеты о кинематографии.

#НОВОСТИ

Фильмы, которые покажут жителям страны, выбирали всенародным голосованием.

Победителями стали следующие российские картины:

— «Огонь» (реж. Алексей Нужный, 2020) — героическая драма о пожарных;

— «Пальма» (реж. Александр Домогаров-мл., 2020) — трогательная история о настоящей верности и дружбе;

— «Конек-Горбунок» (реж. Олег Погодин, 2021)

Кроме того, «Енисей кино» подготовил отдельную программу, в рамках которой увидят знаменитые картины прошлых лет Карена Шахназарова, Эльдара Рязанова, Никиты Михалкова и других авторов.

Также учреждение подготовило специальную программу, посвященную путешествиям через Вселенную. Тема выбрана неслучайно — 2021 год объявлен в России годом науки и технологий, а также является юбилейным с момента первого полета человека в Космос

Основной территорией акции станет «Енисей кино», однако мероприятия пройдут еще на семи площадках города.

Подробную программу, а также локации мероприятий можно посмотреть на сайте.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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