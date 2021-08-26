«Ночь кино» приглашает: покажут лучшие отечественные фильмы и путешествия через Вселенную
29 августа наш край присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино». Событие приурочено ко Дню Российского кино. Зрители смогут увидеть лучшие отечественные фильмы и видеосюжеты о кинематографии.
Фильмы, которые покажут жителям страны, выбирали всенародным голосованием.
Победителями стали следующие российские картины:
— «Огонь» (реж. Алексей Нужный, 2020) — героическая драма о пожарных;
— «Пальма» (реж. Александр Домогаров-мл., 2020) — трогательная история о настоящей верности и дружбе;
— «Конек-Горбунок» (реж. Олег Погодин, 2021)
Кроме того, «Енисей кино» подготовил отдельную программу, в рамках которой увидят знаменитые картины прошлых лет Карена Шахназарова, Эльдара Рязанова, Никиты Михалкова и других авторов.
Также учреждение подготовило специальную программу, посвященную путешествиям через Вселенную. Тема выбрана неслучайно — 2021 год объявлен в России годом науки и технологий, а также является юбилейным с момента первого полета человека в Космос
Основной территорией акции станет «Енисей кино», однако мероприятия пройдут еще на семи площадках города.
Подробную программу, а также локации мероприятий можно посмотреть на сайте.
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