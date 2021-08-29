Госдума рассмотрит законопроект о Дне Сибири
Депутаты повторно внесли в парламент законопроект о праздновании Дня Сибири 8 ноября.
В приложенной к проекту аннотации сообщается, что День Сибири в действительности празднуется многими сибирками — традиция ведет начало с 1882 года — 26 октября по старому стилю
отмечалась победа дружины атамана Ермака над войском хана Кучума и взятие столицы Сибирского ханства Кашлыка», — пишет https://kommersant.ru.
Депутаты акцентируют внимание на том, что роль Сибири, где
добывается 85% природного газа России, 60% нефти, 75% угля, выплавляется 75% алюминия... находятся многие научные и культурные центры России. Особо необходимо отметить вклад сибиряков в историю России, прежде всего в Победу СССР в Великой Отечественной войне, в том числе в победу под Москвой».
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