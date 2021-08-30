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В центре «Мой бизнес» стартовала акция «Школьная пора»

В центре «Мой бизнес» стартовала акция «Школьная пора»
Автор фото: Maxx Girr. Иллюстрация: pixabay.com

Предприниматели и неравнодушные жители могут передать для детей из малоимущих семей портфели, одежду, обувь и канцелярские принадлежности. Сбор проводится до 10 сентября.

#НОВОСТИ

Собранные вещи передадут социальным службам, они и распределят пожарки по семьям, которым больше всего нужна такая помощь.

Акция проводится в рамках благотворительного движения #Мойбизнеспомогает, оно инициировано Минэкономразвития России совместно с региональными центрами «Мой бизнес», предпринимательским сообществом, благотворительными и волонтёрскими организациями.

В преддверии 1 сентября в нашем центре на Матросова будет установлена фирменная коробка #Мойбизнеспомогает для сбора вещей. Движение существует менее года, но мы уже не раз организовывали благотворительные сборы, например, в адрес приюта для бездомных животных или для детей-сирот с невозвратными диагнозами и паллиативным статусом. Мы благодарны широкому отклику от красноярских предпринимателей и надеемся, что наши партнеры и друзья в очередной раз не останутся в стороне», - отметил генеральный директор центра «Мой бизнес» Александр Граматунов.

Школьные принадлежности можно принести до 10 сентября в центр «мой бизнес» на Предмостной площади – ул. Александра Матросова, 2.

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Автор: Петр Савельев
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