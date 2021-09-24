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Около 40 различных фильмов: в Красноярске пройдёт кинофестиваль «Ноль Плюс»

Около 40 различных фильмов: в Красноярске пройдёт кинофестиваль «Ноль Плюс»
Иллюстрация: enisey-kino.ru

VIII Международный кинофестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс» пройдёт с 26 сентября по 3 октября. Показы запланированы не только в Красноярске.

#НОВОСТИ

Мероприятие ройдёт в Шарыпово, Зеленогорске, Норильске, а также в нескольких селах и деревнях нашего края.

Зрителей ждут показы детского игрового, документального и анимационного кино семейной направленности — всего около 40 различных фильмов. При этом не менее 30 российских премьер.

Увиденное можно будет обсудить после показа на специальных площадках с модераторами.

Те, кто не сможет побывать на фестивале лично, смогут посмотреть фильмы в онлайн-кинотеатре «Ноль Плюс» и на партнерских ресурсах — онлайн-кинотеатре Okko, страницах проекта Русские Сезоны, канале O2.

В Красноярском крае оператором показов выступает КГБУК «Енисей кино».

Параллельные показы фильмов фестиваля состоятся более чем в 40-ка регионах РФ, инициированные организациями культуры и киносообществами.

Отметим, международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс» является одним из крупных фестивалей детского кино в России, офлайн аудитория которого составляет 10 000 — 15 000 человек. 

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Автор: Юлия Тарабан
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