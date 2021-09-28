За право разработать концепцию реновации Норильска поборются архитекторы из 13 стран
Почти три десятка заявок поступило на участие в конкурсе. Тройку лучших определят через три недели, а победителя — в марте следующего года. Его разработка и ляжет в основу обновления северного города.
Они предложат свои решения по повышению привлекательности Норильска для жизни, учебы и работы, улучшению общественной активности городских территорий, благоустройству имеющихся объектов, а также по развитию транспортной и инженерной инфраструктур», — рассказывают устроители.
В Министерстве науки и высшего образования подписали приказ об изменении статуса Норильского индустриального института. Это даст вузу возможность расширить программу и спектр научных исследований.
Норильску в пять раз ускорили интернет
Добиться этого удалось, расширив канал магистрали, идущей к Норильску из Нового Уренгоя. Теперь максимальная скорость передачи по нему составляет 200 гигабит в секунду.
На Таймыре хотят построить продовольственный логистический центр
Так власти планируют снабжать север Красноярского края сельхозпродукцией, производимой в центральной и южной части региона. Так они собираются сдержать сезонный рост цен в северных районах