За право разработать концепцию реновации Норильска поборются архитекторы из 13 стран

Почти три десятка заявок поступило на участие в конкурсе. Тройку лучших определят через три недели, а победителя — в марте следующего года. Его разработка и ляжет в основу обновления северного города.

Прием заявок на участие в конкурсе концепций реновации Норильска завершен. Теперь экспертам, среди которых урбанисты, экологи, экономисты, предстоит выбрать лучших.

На участие в конкурсе поступило 27 заявок из 13 стран мира (Россия, США, Великобритания, Франция и т.д.). Тройку лучших из них (участников) профессиональное жюри отберет уже 19 октября 2021 года.

Они предложат свои решения по повышению привлекательности Норильска для жизни, учебы и работы, улучшению общественной активности городских территорий, благоустройству имеющихся объектов, а также по развитию транспортной и инженерной инфраструктур», — рассказывают устроители.

Победителя, а, значит, и концепцию, по которой Норильск будет развиваться до 2035 года, определят в марте 2022-го.

Напомним, что, по программе реновации, к 2035 году в Норильске планируют построить около сотни новых жилых домов, в которые из старого жилья переселят порядка 13 тысяч семей. Она является важной частью соглашения о комплексном развитии северного форпоста Красноярского края, подписанного в феврале этого года. В рамках его реализации, в обновление города планируют вложить более 120 млрд рублей, из которых 81,3 млрд выделит «Норникель».

Помимо этого, компания, по личному распоряжению ее президента Владимира Потанина, направит еще 150 млрд рублей на проекты, которые не вошли в документ, но являются не менее важными для города.

Недавно норильчанам презентовали проекты двух школ и поликлиники, которые были разработаны в рамках реализации означенного соглашения. Построить эти объекты планируют в 2024-2025 годах.

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Добиться этого удалось, расширив канал магистрали, идущей к Норильску из Нового Уренгоя. Теперь максимальная скорость передачи по нему составляет 200 гигабит в секунду.

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