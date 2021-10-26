Мэр Жилины Петр Фабяне сравнил красноярский Татышев с островом Донауинзель в Вене
Остров Татышев Петр Фабяне посетил вместе с директором парка Сергеем Васильевым и руководителем отдела пресс-службы и отдела внешних связей города Жилина Катариной Газдиковой.
На острове мэр Жилины протестировал новую трассу для триатлона. Дорожку похвалил, однако отметил, что для полноценной тренировочной базы для триатлонистов не хватает бассейна.
В Словакии, отметил Петр Фабене, спортсмены могут плавать прямо в реке, но в Енисее для тренировок слишком холодно даже летом.
Иностранную делегацию также познакомили с детской площадкой «Маленький Татышев», которая станет самой большой в городе. Расположится площадка рядом с вантовым мостом.
Петер Фабяне отметил, что таких парков — окружённых водой, с богатой природой и развитой при этом инфраструктурой — в их городе нет. Но есть другие, похожие по изначальному замыслу территории», — рассказали в администрации города.
Сам остров Татышев напомнил мэру остров Донауинзель в черте Вены. Разница в том, что, австрийский остров искусственный и не такой большой по площади, как Татышев, но он тоже стоит на реке и окружен со всех сторон городом.
Мэр Жилины заявил, что хотел бы вернуться сюда летом, чтобы увидеть все проекты в конечном виде и насладиться пейзажами острова во всей его красе.
В последний раз в России Петер Фабяне был почти 40 лет назад. В 1985 году он проходил 5-месячную стажировку в Волгограде.
Русский язык за это время не забыл, говорит на нем свободно. После долгого перерыва, признался мэр, он увидел нашу страну совершенно другой", - добавили в мэрии.
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