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Тунис поставил всех на место. Особенно туристов

Тунис поставил всех на место. Особенно туристов
Иллюстрация: checkintime.ru

Власти Туниса ужесточили правила въезда в страну — у туристов на руках должен быть отрицательный ПЦР-тест, невакцинированных посадят на карантин.

#НОВОСТИ

Детям до 12 лет предъявлять ПЦР-тест не надо, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Нежи Гуидер, представителя национального офиса по туризму Туниса в РФ. Прибывающие в Тунис должны заранее заполнить анкету на сайте и иметь с собой подтверждающие документы в цифровом или бумажном формате.

Пассажиры могут быть подвергнуты выборочному экспресс-тесту (RDT-антиген), Путешественник с выявленным положительным тестом будет отправлен на изоляцию в специальный центр», — рассказал г-н Гуидер.

Самоизоляцию туристы будут соблюдать за свой счет с предъявлением бронирования и подтверждением в одном из центров изоляции оплаты в виде ваучера, который включает расходы на трансфер из аэропорта, проживание и дополнительный ПЦР-тест, проведенный на шестой день изоляции. Имейте ввиду, что в случае положительного результата изоляция туриста будет продолжена за его же счет.

Прошедшим полную вакцинацию от коронавируса (Janssen — не менее чем за 28 дней до приезда, остальными вакцинами — за 14 дней до прибытия), карантин не проходят, но должны предъявить справку, выданную органами здравоохранения страны-резидента.

Напомним, что Россия возобновит авиасообщение с Тунисом с 9 ноября. Сейчас в Тунисе в общей сложности выявлено 712 тыс. заболевших COVID-19, умерли 25 тыс. человек. По состоянию на 23 октября полную вакцинацию прошли 4,2 млн местных жителей. С 22 декабря в стране необходимо предъявлять COVID-паспорт для доступа в такие учреждения, как школы и вузы, общепит, магазины и ТЦ, а также на развлекательные мероприятия.

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Автор: Петр Савельев
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