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В Красноярске отремонтировали мост через Базаиху

В Красноярске отремонтировали мост через Базаиху
Иллюстрация: admkrsk.ru

Отремонтировать мост по ул. Базайская 158 Б удалось благодаря тому, что он попал в комплекс работ по обустройству подъездных путей к Восточному и Центральному входам в заповедник «Столбы».

#НОВОСТИ

Почти за полгода подрядная отремонтировала проезжую часть и деформационные швы, бетонные и металлические поверхности пролетных строений, опор и перил очистили от следов выщелачивания и коррозии, обработали антикоррозийным покрытием. На мосту установили новые перила и столбы освещения.

В Красноярске отремонтировали мост через Базаиху 1

Отметим, в этом году на улице Базайская удалось провести ремонт покрытия и обустроить тротуары, а также установит новое ограждение возле кладбища.

В районе СОК «Гренада» появились две новые остановки, а также места для парковки и разворотная площадка для автобусов.

Ранее. Власти ранее приняли решение связать улицу Базайская с Торгашинским хребтом самой длинной лестницей в России.

Она будет с подсветкой и видовыми пролетами. Протяжённость составит 1100 метров. Чтобы добраться до вершины, придётся преодолеть 1668 ступеней.

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Автор: Юлия Тарабан
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