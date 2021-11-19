В Красноярске отремонтировали мост через Базаиху

Отремонтировать мост по ул. Базайская 158 Б удалось благодаря тому, что он попал в комплекс работ по обустройству подъездных путей к Восточному и Центральному входам в заповедник «Столбы».

Почти за полгода подрядная отремонтировала проезжую часть и деформационные швы, бетонные и металлические поверхности пролетных строений, опор и перил очистили от следов выщелачивания и коррозии, обработали антикоррозийным покрытием. На мосту установили новые перила и столбы освещения.

Отметим, в этом году на улице Базайская удалось провести ремонт покрытия и обустроить тротуары, а также установит новое ограждение возле кладбища.

В районе СОК «Гренада» появились две новые остановки, а также места для парковки и разворотная площадка для автобусов.

Ранее. Власти ранее приняли решение связать улицу Базайская с Торгашинским хребтом самой длинной лестницей в России.

Она будет с подсветкой и видовыми пролетами. Протяжённость составит 1100 метров. Чтобы добраться до вершины, придётся преодолеть 1668 ступеней.

Читайте также:

В нацпарке «Столбы» заявили о введении QR-кода. Но не везде Это распространяемся лишь на крытые помещения парка, в том числе на научно-познавательный комплекс «Нарым». С посетителей будут требовать QR -код, справки о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

В Красноярске появилась площадка для игры в городки В Красноярске открылся современный городошный корт. Площадка размером 1350 квадратных метров появилась за Центральным стадионом. На кортах уже провели первые соревнования.

Новая площадка для бёрдвотчинга появилась в Красноярске Смотровую площадку для наблюдения за птицами обустроили в нацпарке «Красноярские Столбы». На территории установили силуэты птиц, которые обитают в нацпарке, и стенды с советами по бёрдвотчингу.