Губернатор Усс ответил на вопрос о введении QR-кодов на транспорте
В интервью телеканалу «Енисей» глава региона ответил на претензии противников QR-кодов, объяснив, что в крае действуют минимальные ограничения, а все жизненно необходимые сервисы и услуги доступны.
Вопрос губернатору задала жительница Красноярска, которая заявила, что из-за ведения такого порядка не может пойти с ребенком в магазин. Александр Усс напомнил, что проход по QR-коду установлен только для посещения спортивных, культурных мероприятий и торгово-развлекательных центров, супермаркеты и аптеки под эти ограничения не подпадают.
Глава региона не исключил, что QR-коды могут начать требовать и в общественном транспорте (отметим, что к этой категории можно отнести самолеты, поезда и междугородние автобусы). Но пока такую меру в крае вводить не планируют.
Мы пока на это не пошли, дав возможность красноярцам пройти медицинские процедуры, чтобы не сталкиваться с дополнительными проблемами. Транспорт — жизненно необходимая вещь, но не исключаю, что нам придется перейти и к этой практике», - сказал Александр Усс.
Губернатор отметил, что в ситуации пандемии важно учесть интересы большинства – сократить распространение болезни.
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