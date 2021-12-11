Председатель Молсовета Таймыра умер от отека Квинке в самолете

Молодой житель Красноярского края погиб от отека Квинке во время перелета в Москву из Салехарда.

На борту следовавшего из Салехарда в Москву авиакорабля скончался Северин Сигуней 1992 года рождения. Борт экстренно посадили в Сыктывкаре, — сообщает Владимир Берестецкий в паблике «Подслушано в Дудинке» ВКонтакте».

Северин умер от отека Квинке во время полета из Салехарда в Москву. Если вы желаете помочь семье Северина, то можете перевести средства на карту маме», — говорится в посте, там же объявлен сбор средств.

9 декабря экипаж Airbus A320-232 / VQ-BWZ при выполнении рейса YC9718 Салехард — Москва (Домодедово), на первом часу полета сообщил о больном пассажире на борту и намерении выполнить вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара и запросил скорую помощь по прибытию. В 20:53 борт прибыл в авиагавань, сообщаются подробности в паблике «Авиация Коми» во «ВКонтакте».

Спасти пассажира, которому стало плохо в полете, к сожалению, не удалось.

Северин Сигуней являлся председателем Молодежного совета при главе Таймыра, а также зампредом «МолСовета Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра».

По теме