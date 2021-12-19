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Каждая четвертая семья в Красноярске ссорится из-за денег

Каждая четвертая семья в Красноярске ссорится из-за денег
Иллюстрация: YouTube

Супруги ругаются из-за несогласия с тратами партнера и разных финансовых целей, — сообщает исследование университета «Синергия».

#НОВОСТИ

Около 48% участников опроса заявили, что они никогда не ссорятся со своей второй половинкой из-за финансовых вопросов.

В 25% пар подобные конфликты случаются редко, в 19% семей — довольно часто, а в 8% — очень часто, — говорится в результатах исследования.

Среди поводов для конфликтов — несогласие партнера с тратами другого (36%), недостаточный уровень заработной платы у одного из супругов (25%), наличие разных финансовых целей (24%) и тайные накопления (4%).

Респонденты готовы были расстаться с супругом в ходе конфликтов из-за денег (35%).

32% опрошенных считают, что финансы могут быть одной из нескольких причин расставания, еще 33% опрошенных не допускают развода из-за финансовых споров.

Исследование показало, что только 41% семей ведут совместный бюджет, 65% респондентов планируют семейный бюджет, а половина из них составляют план на месяц вперед (54%).

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Автор: Петр Савельев
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