Мировой опыт по повышению производительности труда внедрили на 69 краевых предприятиях
Министерство экономики и регионального развития Красноярского края проанализировало реализацию национального проекта «Производительность труда».
Фактические показатели выполнения проекта в Красноярском крае либо совпадают с плановыми, либо опережают. Так, например, на три компании больше вошло в проект в 2021 году, чем планировалось, и сейчас общее количество предприятий-участников составляет 69.
Наибольшую активность в нашем регионе проявляют предприятия обрабатывающих производств – это 31 компания. Другие сектора экономики представлены следующим образом: сельское хозяйство и пищевая промышленность – 7 компаний, строительство – 8, транспорт и логистика – 9, торговля – 7, ЖКХ – 7. Отметим, что, исходя из государственных задач в области производительности труда, воспользоваться бесплатной адресной поддержкой могут предприятия только из несырьевых отраслей экономики.
Еще один из ключевых показателей нацпроекта – это количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда. В Красноярском крае это 1097 человек, хотя планировалось к этому времени обучить на 330 человек меньше. Уже сегодня эти люди тиражируют полученные знания внутри своих компаний и отвечают на вопросы: как снизить время протекания процесса, как снизить незавершённое производство, как увеличить выработку на человека и в конечном счете повысить производительность труда.
Если сначала компании заходили в нацпроект с недоверием и опаской, то на выходе из проекта предприятия благодарны экспертам федерального и регионального центров компетенций. Именно эксперты смотрят на производство «незамыленным взглядом», помогают профессионально разобрать все внутренние процессы компании и усовершенствовать их. В своей работе они опираются на мировой опыт организации труда – от Японии до США, отмечают в министерстве.
Этот национальный проект реализуется министерством экономики края, федеральным и региональным центрами компетенций совместно с частными предприятиями. Результат зависит от ответственного подхода и слаженности действий всех сторон. Показатели свидетельствуют, что нацпроект проходит очень успешно. Некоторым предприятиям удалось повысить производительность труда на 30-40%. Снижение издержек, безусловно, важно в любом бизнесе, однако этот нацпроект не только про прибыльность бизнеса, он еще и про культуру производства. И нынешняя высокая востребованность нацпроекта говорит о том, что в отраслевых сообществах существует запрос именно на повышение культуры производства», - говорит Анна Гарнец, министр экономики и регионального развития Красноярского края.
Напомним, цель национального проекта - обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.
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