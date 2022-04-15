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Торговый дом «Кремлевский» замирился с красноярским производителем колбасы. За компенсацию

Торговый дом «Кремлевский» замирился с красноярским производителем колбасы. За компенсацию
Иллюстрация: krsk.kp.ru

Снабженцы Кремля хотели с предпринимателя 23 млн рублей, за неправомерное использование их товарного знака, но согласились на значительно меньшую сумму.

#НОВОСТИ
Торговый дом «Кремлевский», закупающий продукты для управления делами президента РФ, и красноярская компания «Окраина-1», производящая колбасу и мясные деликатесы, подписали мировое соглашение. Об этом рассказали в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.
 
Снабженцы Кремля обратились в суд в июле 2021 года. Поводом для этого стала полукопченая колбаса, которую «Окраина-1» выпускала под брендом «Кремлевская», в то время как схожее наименование — «Кремлевский» — является зарегистрированным словесным товарным знаком президентского торгового дома.
Согласно позиции истца, поскольку договор на использование товарного знака „Кремлевский“ между ним и ответчиком не заключался, изготовление и распространение колбасных изделий с нанесенным на этикетке обозначением „Кремлевская“ является нарушением исключительного права истца на товарный знак», — рассказали в суде.
В качестве компенсации торговый дом «Кремлевский» хотел получить с «Окраины-1» примерно 23,3 млн рублей. Однако сторонам удалось договориться и заключить мировое соглашение, которое на днях утвердил Арбитражный суд. По нему, красноярский предприниматель больше не будет продавать колбасу под брендом «Кремлевская» и выплатит снабженцам Кремля почти 2,3 млн рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак.
 
По данным сервиса «За честный бизнес», компания «Окраины-1» работает на рынке Красноярска с 2013 года. В 2021-м она заработала 667 тыс. рублей чистой прибыли при выручке 18,3 млн (и та, и другая цифра почти вдвое меньше того, что было в 2020-м — 1,5 млн и 28,7 млн рублей соответственно).
 
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Автор: Петр Савельев
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