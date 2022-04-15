Сергей Журавлев: «Фишинг — не рыбалка, а мошеннический прием»
Инструменты, которые мошенники используют, чтобы выманить деньги у людей, разнообразны и постоянно обновляются. Но есть среди них и «ветераны», которые продолжают работать с завидной эффективностью.
- На все свои гаджеты установите антивирус. Он может включать защиту от спама и фишинговых писем.
- Тщательно проверяйте адрес, с которого пришло письмо. Если он хотя бы одним символом отличается от привычного адреса магазина, банка, авиакомпании, кинотеатра, не открывайте его. Если адрес вообще незнаком, удаляйте письмо, не раздумывая.
- Если непонятную ссылку прислал друг или знакомый, перезвоните ему, проверьте, точно ли это он написал.
- Для оплаты на сайте магазина покупателя перекидывают на шлюз платежной системы карты. Это отдельная безопасная страница, интернет-магазин не может получить доступ к информации, которая там вводится. Банк присылает клиенту в СМС-сообщении одноразовый код для подтверждения операции. И только после того, как покупатель его вводит, проходит платеж. Если на шлюз не перевели, данные карты вводить нельзя.
- Делайте покупки только на сайтах, которые обеспечивают безопасное соединение. Их адрес начинается с https://, а в адресной строке есть значок в виде закрытого замка.
- Для платежей в интернете заведите отдельную карту. Кладите туда ровно ту сумму, которую переводите в данный момент.
- Если мошенники добрались до ваших данных, незамедлительно блокируйте карту.
По уровню страхового мошенничества регион оказался в «красной» зоне рейтинга регионов России по этому явлению.
Как работает социальная инженерия или почему люди сами отдают деньги мошенникам
Люди часто отдают свои деньги мошенникам сами. Говорят, что делают это будто под гипнозом. Как не попасть в такую ситуацию и сохранить свои средства?
-
Стоматологи-мошенники активизировались в Красноярске
Если верить главному по правам потребителя в крае, они применяют схемы, о которых в городе уже давно не слышали.
-
Компьютерные мошенники стали «косить» под ФСБ
Об опасной интернет-рассылке предупредил депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев. Он получил фишинговое сообщение на электронную почту.