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Красноярск ожидает мокрый снег и гололедица на второй неделе ноября

Красноярск ожидает мокрый снег и гололедица на второй неделе ноября
Иллюстрация: Дзен

Новая неделя в Красноярске будет пасмурной, снежной, прохладной — осадки ожидаются почти ежедневно, однако дневная температура будет около нуля.

#НОВОСТИ

В Гидрометцентре предупреждают, что в столице региона — на дорогах местами гололедица, возможны местами порывы ветра до 18 м/с.

В понедельник 7 ноября днем +1°С и мокрый снег. Ночью – 4°С.

Во вторник днем 0°С, слабый снег. Ночью –6°С.

В среду днем +1°С, слабый снег. Ночью –8°С.

В четверг днем 0°С, пасмурно, мокрый снег. Ночью –2°С.

В пятницу 11.11 днем +2°С, пасмурно, мокрый снег. Ночью –1°С.

Красноярск ожидает мокрый снег и гололедица на второй неделе ноября 1
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Автор: Петр Савельев
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