Красноярск ожидает мокрый снег и гололедица на второй неделе ноября

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Новая неделя в Красноярске будет пасмурной, снежной, прохладной — осадки ожидаются почти ежедневно, однако дневная температура будет около нуля.