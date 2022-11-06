Красноярск ожидает мокрый снег и гололедица на второй неделе ноября
Новая неделя в Красноярске будет пасмурной, снежной, прохладной — осадки ожидаются почти ежедневно, однако дневная температура будет около нуля.
В Гидрометцентре предупреждают, что в столице региона — на дорогах местами гололедица, возможны местами порывы ветра до 18 м/с.
В понедельник 7 ноября днем +1°С и мокрый снег. Ночью – 4°С.
Во вторник днем 0°С, слабый снег. Ночью –6°С.
В среду днем +1°С, слабый снег. Ночью –8°С.
В четверг днем 0°С, пасмурно, мокрый снег. Ночью –2°С.
В пятницу 11.11 днем +2°С, пасмурно, мокрый снег. Ночью –1°С.
Foreca.com
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