–73°С: в Заполярье зафиксирована рекордно низкая температура
На севере Красноярского края местные жители зафиксировали рекордно низкие показатели на термометрах.
Рекордно низкие температурные отметки зафиксировали жители п. Ессей на севере Красноярского края — там температура воздуха опустилась до –73°C.
Такое экстремальное похолодание случилось 11 января 2023. Местные жители говорят, что на их памяти это самое сильное похолодание, — сообщает https://tvknews.ru.
Жители отмечают, что такой мороз затрудняет дыхание, спасаться от холода приходится валенками, теплыми носками, шубами и варежками. Очень важно непрерывно двигаться на таком морозе.
Сейчас в поселке уже стало теплее — температура поднялась до отметки –60°C. Среднестатистические температуры для этого времени года в Ессее составляют –45…50°C.
Таким образом, п. Ессей может стать еще одним претендентом на звание «Северного полюса холода», за который борются еще два населенных пункта в Якутии: городской округ Верхоянск, где в январе 1885 была зафиксирована температура −67,8°C, и с. Оймякон, где в феврале 1933 зафиксировали −67,7°C.
Справка Поселок Ессей расположен на севере Эвенкийского района Красноярского края в субарктическом климатическом поясе в зоне континентального климата. Население — 700+ человек.
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