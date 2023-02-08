Истец требует взыскать с «Краскон» 3 млн рублей за нарушение авторских прав
Рафис Юсупов, частный предприниматель, подал иск в Арбитражный суд Красноярского края.
Г-н Юсупов уверен, что кондитерская фабрика нарушила принадлежащие ему «исключительные права на произведение изобразительного искусства».
Истец утверждает, что является правообладателем исключительных прав на произведение изобразительного искусства — произведение дизайна «Мягкая игрушка зайки по имени «Зайка Ми», а также рисованные изображения персонажа Зайки Ми, права на которые он получил путем заключения лицензионного договора от 30 сентября 2021 с ИП Федотовой М. В. на условиях исключительной лицензии», — пояснили сотрудники суда.
Дело в том, что в ходе контрольных закупок в магазинах «Краскон», «Командор», «Альянс», «Агата+» в период ноя…дек 2022 в торговых точках Красноярска, Назарово, Абакана и пгт. Березовка,
истцом были выявлены факты продажи товаров в виде объемной фигуры, имитирующей произведение дизайна «Мягкая игрушка зайки по имени «Зайка Ми».
Кроме того, в ходе мониторинга официального сайта «Краскон» истец зафиксировал факт предложения к изготовлению и продаже аналогичных товаров.
Г-н Юсупов не давал ответчику разрешения на использование данных «объектов интеллектуальной собственности», поэтому
истец требует взыскать компенсацию в размере 3 млн рублей.
В Арбитражном суде отметили, что вопрос о принятии искового заявления к производству будет решен судом в течение 5 рабочих дней (статья 127 АПК РФ).
Г-н Юсупов уже выступал истцом как минимум в одном подобном деле — в феврале 2022 (дело № А65-28382/2021). Там он требовал выплаты от ИП Фарук из Казани за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства, таких как — кот «Басик», рисунок «Мордочка Басика», товарный знак «Budi Basa» и другие.
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