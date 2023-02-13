Каток проекта «Зима на Стрелке» снижает цену билетов
Изначально стоимость билетов была назначена в 250 рублей за сеанс в будни и 400 рублей в выходные.
В «Красгорпарке» сообщают о снижении цен на билеты для любителей коньковых прогулок, который находится на пл. Мира до 150 рублей.
Льготные билеты — для многодетных, пенсионеров и инвалидов — остались в прежней цене — 125 рублей.
Напомним, каток проекта «Зима на Стрелке» работает в режиме сеансов по 90 минут каждый.
В перерывах объявляется технический перерыв для обновления ледового покрытия.
Прокатные коньки в сервисной зоне хранятся на специальных стойках, оборудованных не только системой сушки, но и обеззараживания.
Читайте далее
-
Задержан главный спортивный чиновник Красноярска
Руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска Валерий Черноусов подозревается в получении взятки для строительства своего загородного дома.02.02.2023Новости ДККрасноярск
-
В Красноярске около ТРК «Комсомолл» не будут строить аквапарк
В администрации города сообщили, что около ТРК «Комсомолл» невозможно никакое строительство. Земельный участок находится там в аренде до 2063 года, там может находиться только ТРЦ.18.01.2023Новости ДККрасноярск
-
У «Комсомолла» в Красноярске хотят обустроить зону отдыха с аквапарком
Авторы проекта сейчас ищут инвесторов на правах 50-процентной доли в бизнесе или 30% годовых, при условии займа.16.01.2023Новости ДККрасноярск
-
Группа строительных компаний АРБАН признана «Надежным застройщиком России 2022»
Компанию наградили Золотым знаком отличия за высочайшие достижения в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства. Награда присуждена по итогам работы в 2022-м.20.12.2022Новости ДККрасноярск
-
Главная елка Красноярска откроется 25 декабря
В Татышев-парке рассказали, когда зажгутся огни на главной елки города. Официальное открытие запланировано на 25 декабря в 19:00.12.12.2022Новости ДККрасноярск