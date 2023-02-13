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Каток проекта «Зима на Стрелке» снижает цену билетов

Каток проекта «Зима на Стрелке» снижает цену билетов
Иллюстрация: krasgorpark.ru

Изначально стоимость билетов была назначена в 250 рублей за сеанс в будни и 400 рублей в выходные.

#НОВОСТИ

В «Красгорпарке» сообщают о снижении цен на билеты для любителей коньковых прогулок, который находится на пл. Мира до 150 рублей.

Льготные билеты — для многодетных, пенсионеров и инвалидов — остались в прежней цене — 125 рублей.

Напомним, каток проекта «Зима на Стрелке» работает в режиме сеансов по 90 минут каждый.

В перерывах объявляется технический перерыв для обновления ледового покрытия.

Каток с искусственным льдом работает с октября по март. Кататься на коньках можно при температурах до +7оС. Рядом с катком оборудован обогреваемый шатер, внутри которого находится прокат коньков, зона отдыха и сервисная служба.

Прокатные коньки в сервисной зоне хранятся на специальных стойках, оборудованных не только системой сушки, но и обеззараживания.

 

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Автор: Петр Савельев
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