Красноярская компания «Про-Ток» сняла производственный стендап к 23 февраля

К Дню защитнику Отечества энергетическая компания «Про-Ток» записала поздравление в жанре производственного стендапа.

Компания-производитель электрооборудования «Про-Ток» выпустила традиционное поздравление к 23 февраля: в 2023 им стал ролик, созданный в жанре «производственного стендапа».

Порой нужно делать специально усилия, чтобы „поржать, когда плакать хочется...“ <...> Позвольте высказаться в духе времени и в очередной раз признаться Вам в любви и обожаний, дорогие мужчины, энергетики и защитники нашего Отечества! С праздником! PS: и пусть мы будем первооткрывателями нового жанра — производственный стендап... Может, дай Бог, наступит время и производственный балет организуем», — так презентовала видео глава компании Анна Жираткова в своих соцсетях.

В аккаунте «Про-Тока» отметили, что сейчас обществу не хватает положительных эмоций — их красноярские энергетики и решили подарить. Двухминутный ролик они построили на «отраслевых» шутках, а в конце призвали зрителей «ценить то, что имеете сейчас».

Креативные поздравления от «Про-Тока» уже стали своеобразной традицией: например, энергетики призывали мужчин «поговорить о важном» посредством фотосессии в стиле социальной рекламы.

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