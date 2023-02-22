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Красноярская компания «Про-Ток» сняла производственный стендап к 23 февраля

Энергетическая компания «Про-Ток»
Энергетическая компания «Про-Ток». Иллюстрация: vk.com

К Дню защитнику Отечества энергетическая компания «Про-Ток» записала поздравление в жанре производственного стендапа.

#НОВОСТИ

Компания-производитель электрооборудования «Про-Ток» выпустила традиционное поздравление к 23 февраля: в 2023 им стал ролик, созданный в жанре «производственного стендапа».

Порой нужно делать специально усилия, чтобы „поржать, когда плакать хочется...“ <...> Позвольте высказаться в духе времени и в очередной раз признаться Вам в любви и обожаний, дорогие мужчины, энергетики и защитники нашего Отечества! С праздником! PS: и пусть мы будем первооткрывателями нового жанра — производственный стендап... Может, дай Бог, наступит время и производственный балет организуем», — так презентовала видео глава компании Анна Жираткова в своих соцсетях.

В аккаунте «Про-Тока» отметили, что сейчас обществу не хватает положительных эмоций — их красноярские энергетики и решили подарить. Двухминутный ролик они построили на «отраслевых» шутках, а в конце призвали зрителей «ценить то, что имеете сейчас». 

Креативные поздравления от «Про-Тока» уже стали своеобразной традицией: например, энергетики призывали мужчин «поговорить о важном» посредством фотосессии в стиле социальной рекламы.

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К 23 февраля компания, производящая электрооборудование, подготовила для мужчин серию плакатов с оригинальным поздравлением и призывом поговорить о важном.

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Как предприниматель, основатель и руководитель технологической энергетической компании, я часто сталкиваюсь с шаблонами восприятия и в частной жизни, и в бизнесе.

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Как сообщила глава компании Анна Жираткова, теперь основной адрес компании – в Москве, в инновационном центре «Сколково». Резидентом фонда компания стала еще в октябре прошлого года.

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Промышленники, большие или малые, в этом году столкнулись с примерно одинаковыми проблемами. Вот только такого запаса прочности, как у крупняка, у «малышей» не было.

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Конкурс проводился в рамках выставки ИННОПРОМ, которая проходила в Екатеринбурге. Премия вручалась впервые.

Автор: Петр Савельев
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