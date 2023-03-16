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Прибыл с бенефисом: «Черное небо» пробудет в Красноярске до 18 марта

Прибыл с бенефисом: «Черное небо» пробудет в Красноярске до 18 марта
Иллюстрация: freepik.com

Неблагоприятные метеоусловия будут введены с вечера 16 марта до утра 18 марта включительно.

#НОВОСТИ

В Красноярск снова пришло «черное небо»: о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности сообщили в Среднесибирском УГМС. Согласно опубликованной информации, они продлятся с 19 часов 16 марта до 07 часов 18 марта 2023.

Как следует из данных Среднесибирского УГМС, на 15 марта уровень загрязнения атмосферного воздуха в Красноярске оценивался как повышенный. Самое высокое значение зафиксировали в Советском районе города.

Согласно показателям сервиса оценки качества воздуха IQAir, на 16 марта в Красноярске концентрация главного загрязнителя PM2.5 (мелкодисперсная пыль) в 6,2 раза выше рекомендуемого ВОЗ.

Ранее «Деловой квартал» рассказывал о новом проекте, созданном для привлечения внимания к основной экопроблеме региона — запущенной активистами платформе «Мы Внутри». На ресурсе публикуются голосовые сообщения, в которых красноярцы рассказывают, как «черное небо» отражается на их самочувствии и здоровье.

До этого более 40 тыс. жителей Красноярского края подписали обращенную к президенту РФ петицию, в которой призывали решить проблему критически загрязненного воздуха.

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Автор: Петр Савельев
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