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Компания «Союзмаш-Инжиниринг» стала участником проекта «Наши чемпионы»

Компания «Союзмаш-Инжиниринг» стала участником проекта «Наши чемпионы»
Иллюстрация: ДК

Корпорация развития «Енисейская Сибирь» и ООО «Союзмаш-Инжиниринг» подписали соглашения о сотрудничестве в рамках проекта «Наши чемпионы».

#НОВОСТИ

Компания «Союзмаш-Инжиниринг» специализируется на изготовлении модульных и быстровозводимых зданий различного назначения, а также комплексов зданий, в том числе вахтовых поселков.

Всего за время работы компании в эксплуатацию было введено более 50 зданий в различных регионах России, в том числе вахтовый городок на 500 человек в рамках реализации инвестиционного проекта, включенного в КИП «Енисейская Сибирь».

Ожидаем, что сотрудничество с Корпорацией развития Енисейской Сибири поможет нам выйти на новый уровень, увеличить объемы производства и участвовать в новых проектах лидеров российского рынка в области добычи важнейших видов полезных ископаемых», — отметил Олег Матюшкин, генеральный директор компании.

В данный момент в проекте «Наши чемпионы» принимают участие 24 краевых компании, которые получают возможность выйти на новый уровень за счет увеличения объемов производства и открытия новых рынков. Также со стороны КР «Енисейская Сибирь» предоставляется консультационно-информационная поддержка и сопровождение в получении мер поддержки, как федеральных, так и региональных.

 

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Автор: Петр Савельев
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