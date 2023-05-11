Красноярский край вошел в топ-10 регионов по динамике зарплат

Еще одним регионом СФО, попавшим в список, стала Иркутская область.

Красноярский край стал восьмым регионом страны по динамике заработной платы: в список, сформированный РИА Рейтинг, включили только два региона СФО. Еще одним представителем Сибири в топ-10 стала Иркутская область.

Согласно данным РИА Рейтинг, больше 50% работников Красноярского края будут получать больше 100 тыс. рублей через 6,7 лет.

Для достижения такого показателя 75% работающего населения понадобится 10,5 лет.

Как следует из прогноза РИА Рейтинг, уже через 2,5 года 25% сотрудников красноярских организаций станут получать больше 100 тыс.

Первую позицию занял Ямало-Ненецкий автономный округ: на достижение зарплаты свыше 100 тыс. рублей 75% работников понадобится чуть больше восьми лет. На втором и третьем месте — Чукотский автономный округ и Магаданская область соответственно.

Красноярский край, который определили на восьмое место, опередили Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ненецкий автономный округ, Мурманская область и Москва. Завершающие позиции у Сахалинской и Иркутской области.

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