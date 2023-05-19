До сказки — пять километров: как создавался Белый замок Шамони

«Деловой квартал» — об истории локации, признанной лучшей загородной площадкой для свадеб в регионах России.

В 2023 Белый замок Шамони возглавил номинацию «Лучшая загородная площадка для свадеб в регионах России»: такое решение вынесли жюри всероссийской премии Wedding Awards — одной из главных наград страны для свадебных специалистов. Конкурентами Белого замка стали такие известные локации, как Летний дворец в Санкт-Петербурге и курорт «Роза Хутор» в Сочи. «Деловой квартал» узнал у Марии Платоновой — архитектора из Красноярска, которая спроектировала Белый замок Шамони, как удалось соединить сказочную аутентичность с современными технологиями, и что ждет востребованную молодоженами города локацию дальше.

Белый замок находится в пяти километрах от города, в загородном поселке Шамони, который называют «альпийской деревней» Красноярска. Замок появился в 2019: тогда это было здание из красного кирпича в готическом стиле. Таким было первое воплощение дипломного проекта Марии Платоновой, которая в 2013 заканчивала Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию.

Изначально Белый замок был спроектирован скорее в стиле шале. Но в Европе доминантами таких поселков, как наш Шамони, являются замковые архитектуры: они как крепости, которые защищают и укрывают жителей, и меня это очень вдохновило», — рассказывает Мария Платонова.

Место, предполагавшееся как идеально подходящее для торжественных церемоний и праздников, с самого начала должно было стать особенным. Этому способствовало не только желание создать по-настоящему уютную и «домашнюю» локацию, но и сам ландшафт, в который вписан Белый замок.

Когда мы только нашли это место, здесь росли полевые цветы и земляника, совы летали, в замке даже летучие мышки живут. Еще до строительства поселка эта самая высокая точка Шамони была местом силы, а теперь здесь, на вершине горы — замок, из которого видно долину, подножие и самые красивые закаты. Природа — наш лучший декоратор», — говорит Мария Платонова.

В ходе строительства проект становился все более масштабным и уникальным. Площадка начала «обрастать» технологическим оснащением и становиться пространством, открытым к организации церемоний и событий.

Первую очередь строительства закончили в 2019, на десятилетие поселка Шамони, а в марте 2021 решили открыть банкетное пространство и запустить общественный центр. Параллельно с ремонтными работами началось создание дизайн-проекта: его заказали у студии LEFTdesign. Тогда же о новом пространстве узнали красноярские организаторы свадеб.

Когда замок еще не был построен, и возвели только стены, мы провели в „руинах“ первый Бизнес-пикник. Так о площадке узнала бизнес-аудитория Красноярска. Летом 2021-го, когда замок открылся в том виде, в котором действует сейчас, первым событием снова стал Бизнес-пикник „Делового квартала“. Он прошел во французском стиле: на эту тематику нас вдохновила сама площадка», — рассказывает Юлия Чанчикова, издатель «Делового квартала» в Краснярске.

Несмотря на востребованность в качестве коммерческой локации, Белый замок остается местом притяжения и для жителей.

Здесь отмечают дни рождения, выпускные и детские праздники, устраивают барбекю-пати и пенные вечеринки. На террасе Белого замка можно встретить закат, а в выходные дни собраться на обед и ужин: по воскресеньям не проводится никаких событий, и зал Белого замка превращается в ресторан. За его кухню отвечает 0.75 Group.

Мы не стали сами идти в ресторанный бизнес, а сразу пригласили партнера, который дал нам достойный уровень — 0,75 Group. Александра Митракова я искренне считаю лучшим ресторатором Красноярска, и мы можем только радоваться тому, что Catering Please базируются на нашей кухне», — говорит Мария Платонова.

Сейчас Белый замок знают как пространство, которое буквально звучит и светится. За звук отвечает внутренняя команда и обновляемое оборудование. А вот свет замку дарит солнце: здание было спроектировано так, чтобы солнечные лучи заливали его через витражи и окна.

Благодаря этому каждый гость — от молодоженов до гостей ресторана и жителей — чувствует ту самую душу Белого замка Шамони, которая обеспечила одну из главных его побед, и продолжает наполнять его людьми и событиями.

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