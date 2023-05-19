Группа Dreamteam из Санкт-Петербурга проведет в Красноярске три гастрономических встречи
Это совместный проект питерцев и Bellini. Мероприятия пройдут на базе заведений группы.
Представители ресторанов Forno Brawo Centrale и Self Edge Japanese, а также пивоваренного проекта Dreamteam Brew, входящих в группу Dreamteam из Санкт-Петербурга, проведут в Красноярске два гастрономических ужина и пивную дегустацию. Информация об этом появилась в телеграм-канале Bellini Group, которая является партнером этого проекта.
Первый ужин пройдет 24 мая в ресторане «Чешуя». Даст его шеф-повар Self Edge Japanese Дмитрий Тян. Меню не раскрывается, но обещают дикую рыбу, свежие морепродукты и яркую коллекцию саке.
В этот же день в ПАПА’S состоится пивная дегустация от Dreamteam Brew. Гостям предложат попробовать пиво с рекордной для России выдержкой — до 50 дней. Также обещают и другие сорта пенного напитка — абсолютно новые для Красноярска.
На следующий день, 25 мая, гостей ждут в Formaggi. Там шеф Forno Brawo Centrale Василий Ратнер представит средиземноморскую кухню, пасту ручной работы и уникальные вина.
Начало всех мероприятий в 19:00.
Подробнее с программой вечеров можно ознакомиться на сайте проекта.
Читайте также:
До сказки — пять километров: как создавался Белый замок Шамони
«Деловой квартал» — об истории локации, признанной лучшей загородной площадкой для свадеб в регионах России.
Bellini закрыл «Коко Шинель» в Красноярске
В Красноярске на улице Октябрьской больше не работает ресторан «Коко Шинель». Заведение закрылось в минувшие выходные. Сообщение о закрытии появилось в социальных сетях Bellini.
-
«Формула хлеба» в Красноярске прирастет кафе
В новом заведении можно будет выпить чай или кофе с продукцией компании, а также попробовать патэ.
-
В Красноярске закрыли на реконструкцию ресторан «Хозяин тайги»
Ресторанная группа Bellini закрыла на ремонт «Хозяин тайги», который находится на территории фанпарка «Бобровый лог».
-
Рекордные суммы чеков в ресторанах Красноярска с начала 2023 составили почти 2 млн рублей
Сбер проанализировал состояние малого бизнеса в сфере общепита на основании данных эквайринга. Наиболее быстрорастущий сегмент по всей стране — доставка еды.