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Группа Dreamteam из Санкт-Петербурга проведет в Красноярске три гастрономических встречи

Группа Dreamteam из Санкт-Петербурга проведет в Красноярске три гастрономических встречи
Иллюстрация: t.me/dreamteam_fm

Это совместный проект питерцев и Bellini. Мероприятия пройдут на базе заведений группы.

#НОВОСТИ

Представители ресторанов Forno Brawo Centrale и Self Edge Japanese, а также пивоваренного проекта Dreamteam Brew, входящих в группу Dreamteam из Санкт-Петербурга, проведут в Красноярске два гастрономических ужина и пивную дегустацию. Информация об этом появилась в телеграм-канале Bellini Group, которая является партнером этого проекта.

Первый ужин пройдет 24 мая в ресторане «Чешуя». Даст его шеф-повар Self Edge Japanese Дмитрий Тян. Меню не раскрывается, но обещают дикую рыбу, свежие морепродукты и яркую коллекцию саке.

В этот же день в ПАПА’S состоится пивная дегустация от Dreamteam Brew. Гостям предложат попробовать пиво с рекордной для России выдержкой — до 50 дней. Также обещают и другие сорта пенного напитка — абсолютно новые для Красноярска. 

На следующий день, 25 мая, гостей ждут в Formaggi. Там шеф Forno Brawo Centrale Василий Ратнер представит средиземноморскую кухню, пасту ручной работы и уникальные вина.

Начало всех мероприятий в 19:00.

Подробнее с программой вечеров можно ознакомиться на сайте проекта.

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Bellini закрыл «Коко Шинель» в Красноярске

В Красноярске на улице Октябрьской больше не работает ресторан «Коко Шинель». Заведение закрылось в минувшие выходные. Сообщение о закрытии появилось в социальных сетях Bellini.

Автор: Петр Савельев
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