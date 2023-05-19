Красноярск на выходных ожидают теплые деньки
В конце третьей недели мая 2023 в столице региона потеплеет до климатической нормы.
Синоптики обещают, что погода будет преимущественно солнечной, без осадков и порывистого ветра.
В субботу ночью около 0°C, днем до +17°C.
В воскресенье ночью +2°C, днем до +20 °C.
Следующая неделя по прогнозам синоптиков будет облачной и дождливой.
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