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Красноярск на выходных ожидают теплые деньки

Красноярск на выходных ожидают теплые деньки
Иллюстрация: kartinki24.ru

В конце третьей недели мая 2023 в столице региона потеплеет до климатической нормы.

#НОВОСТИ

Синоптики обещают, что погода будет преимущественно солнечной, без осадков и порывистого ветра.

В субботу ночью около 0°C, днем до +17°C.

В воскресенье ночью +2°C, днем до +20 °C.

Следующая неделя по прогнозам синоптиков будет облачной и дождливой.

Красноярск на выходных ожидают теплые деньки 1

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Автор: Петр Савельев
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