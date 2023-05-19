Красноярск на выходных ожидают теплые деньки

Синоптики обещают, что погода будет преимущественно солнечной, без осадков и порывистого ветра.

В субботу ночью около 0°C, днем до +17°C.

В воскресенье ночью +2°C, днем до +20 °C.

Следующая неделя по прогнозам синоптиков будет облачной и дождливой.

Группа Dreamteam из Санкт-Петербурга проведет в Красноярске три гастрономических встречи Это совместный проект питерцев и Bellini. Мероприятия пройдут на базе заведений группы. Новости ДК Красноярск

В России насчитали более 2 тыс. полетов на самолетах с просроченными запчастями «Некоторые специфические изделия завезти просто невозможно». В авиакомпаниях отрицают использование запчастей с истекшим сроком годности, но проблема поддержания летной годности будет усугубляться. Новости ДК Екатеринбург

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