Аукцион: В Красноярске высадят 63 сосны за 1,5 млн рублей
Департамент муниципального заказа мэрии Красноярска объявил аукцион по отбору подрядчика по высадке деревьев.
Из бюджета мегаполиса на эти цели выделено порядка 1,5 млн рублей.
Согласно техническому заданию, планируется высадить 63 «сосны обыкновенной» высотой 1,5…2 м.
В расходах также заложены посадочные деревянные колья, удобрения и вода.
Заявки от потенциальных участников принимаются до 7 июля 2023.
Работы необходимо выполнить до 1 ноября 2023.
Гарантия на выполненные работы составляет 2 года, за исключением случаев повреждения насаждений третьими лицами.
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