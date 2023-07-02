Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.07
88,38
96,01
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Аукцион: В Красноярске высадят 63 сосны за 1,5 млн рублей

Аукцион: В Красноярске высадят 63 сосны за 1,5 млн рублей
Иллюстрация: cveti-rasteniya.ru

Департамент муниципального заказа мэрии Красноярска объявил аукцион по отбору подрядчика по высадке деревьев.

#НОВОСТИ

Из бюджета мегаполиса на эти цели выделено порядка 1,5 млн рублей.

Согласно техническому заданию, планируется высадить 63 «сосны обыкновенной» высотой 1,5…2 м.

В расходах также заложены посадочные деревянные колья, удобрения и вода.

Заявки от потенциальных участников принимаются до 7 июля 2023.

Работы необходимо выполнить до 1 ноября 2023.

Гарантия на выполненные работы составляет 2 года, за исключением случаев повреждения насаждений третьими лицами.

Читайте далее

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Депутат Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров предстанет перед судомДепутат Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров предстанет перед судом
  • На пост губернатора Красноярского края претендует 7 кандидатовНа пост губернатора Красноярского края претендует 7 кандидатов
  • В ТРЦ «Планета» откроется первый в Красноярске мультибрендовый магазин Amazing RedВ ТРЦ «Планета» откроется первый в Красноярске мультибрендовый магазин Amazing Red
  • Реконструкцию красноярского цирка планируют завершить к 2025Реконструкцию красноярского цирка планируют завершить к 2025
  • Авиарейсы из Красноярска по РФ стали в 2,5 раза дорожеАвиарейсы из Красноярска по РФ стали в 2,5 раза дороже
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.