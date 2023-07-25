Михаил Котюков проведет очередной прямой эфир в соцсетях

Врио губернатора Михаил Котюков анонсировал третий прямой эфир в социальных сетях. Первые два прошли в мае и июне.

Очередной эфир пройдет в этот четверг, 27 июля, в 19.00. Как обычно трансляция будет три сразу на трех площадках, где можно задавать вопросы уже сейчас или во время эфира.

Сегодня DK.RU писал , что Михаил Котюков подал документы для регистрации в качестве кандидата на пост главы региона.

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