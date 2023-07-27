В трети красноярских стройорганизаций недовольны портфелем заказов

О высоком объеме заключенных договоров во II квартале 2023 заявили только 2% руководителей.

28% предпринимателей Красноярского края, занятых в отрасли строительства, заявили о неудовлетворенности своим портфелем заказов на II квартал 2023. Объем заключенных договоров устроил только 2% руководителей строительных организаций: они оценили его как «высокий».

По данным Красноярскстата, предприниматели выделяют тройку главных факторов, которые повлияли на ограничение их деятельности.

Самый существенный — цена стройматериалов и конструкций: на это указывают в 62% организаций.

Еще 52% говорят о высоком уровне налоговой нагрузки. В 45% стройорганизаций отмечают дефицит квалифицированных рабочих.

При этом 27% предпринимателей намерены расширить штат в III квартале 2023. А вот к будущим сокращениям готовятся 4%.

По итогам минувшего квартала индекс предпринимательской уверенности строительных организаций Красноярского края составил −2%.

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