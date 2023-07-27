Красноярская спортсменка выиграла золото в международных Летних играх сурдлимпийцев
Красноярцы завоевали первые медали в сурдлимпийских Летних играх «Мы вместе. Спорт».
Полина Земскова, красноярская спортсменка, выиграла золото в международных Летних играх сурдлимпийцев.
Сборная Красноярского края приняла участие в первых состязаниях Летних игр сурдлимпийцев, которые проходят в Уфе. Представлены команды 30 стран мира. Российская команда насчитывает 495 спортсменов.
В играх участвуют 12 атлетов из Красноярского края — мастера в каратэ, тхэквондо, плавании, дзюдо, волейболе и греко-римской борьбе.
Уже состоялись первые соревнования по плаванию, в которых победу одержала Полина Земскова, которая финишировала первой в эстафете 4x400 вольным стилем.
Другая красноярка Дина Зызина взяла серебряную медаль по сурдокаратэ.
Бронзу в этом направлении смогла забрать также спортсменка из Красноярска Мария Нестерова.
Международные соревнования завершатся 2 августа 2023.
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