Красноярский бизнес стал лидером РФ по расходам на защиту экологии в 2022

В Красноярском крае на охрану окружающей среды потратили практически 100 млрд рублей в течение 2022. Главные статьи расходов — охрана атмосферного воздуха и предотвращение климатических изменений.

Предприятия Красноярского края направили 99,6 млрд рублей на экологические расходы в 2022 — это самый высокий показатель по всей стране. По данным аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, суммарно российский бизнес потратил на охрану окружающей среды 1,1 трлн рублей: это на 12,2% больше, чем в 2021. Эксперты называют такую сумма экорасходов рекордной.

В Красноярском крае главными направлениями работы с экологией стали охрана атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата. Средства вложили в установки для улавливания и обезвреживания вредных веществ, которые содержатся в промышленных выбросах.

Красноярский бизнес нарастил в «зеленых» расходах промышленности ощутимее предприятий в других регионах: прирост оценили в 32,9 млрд рублей, или в 49,4%. Аналитики FinExpertiza отмечают, что выросли не только инвестиции в новое оборудование, но и текущие затраты на фильтрацию выбросов, обращение с отходами, обслуживание инфраструктуры.

Суммарные корпоративные расходы на экологию в 2022 выросли практически полностью за счет текущих затрат на работу действующих систем охраны окружающей среды и функционирование инфраструктуры. Так, эксплуатационные расходы, включая ремонт основных фондов, увеличились на 113,5 млрд рублей, или на 16,5%, что во многом связано с инфляционными процессами. В то же время экологические инвестиции в развитие новых природоохранных мощностей выросли на 7,5 млрд рублей, или на 2,5%», — цитируют в исследовании Елену Трубникову, президента FinExpertiza.

Значительными оценивают и экологические расходы Москвы — 68 млрд рублей, Подмосковья — 57,6 млрд рублей, Ямало-Ненецкого автономного округа — 54,2 млрд рублей, Свердловской области — 49,9 млрд рублей, Ханты-Мансийского автономного округа — 47,9 млрд рублей, Челябинской области — 42,4 млрд рублей, Краснодарского края — 35,9 млрд рублей, Башкортостана — 30,5 млрд рублей, Татарстана — 29,6 млрд рублей.

Средний темп прироста средств, которые направляют на охрану среды в последние 10 лет оценивают порядка 9%.

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